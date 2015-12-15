ЛДПР требует увольнения Канделаки с поста руководителя «Матч ТВ»

Партия ЛДПР обратилась к телеканалу «Россия 24» с требованием извиниться за запрет показа выпуска передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». Выпуск, не вошедший в эфир, содержал в себе значительную порцию критики от знаменитого режиссера в адрес Тины Канделаки, Алексея Андронова и «Матч ТВ».

«Мы это обязательно опротестуем, дадим задание комитету по информационной политике… Мы добьемся восстановления передачи «Бесогон», чтобы извинились перед Никитой Михалковым», – прокомментировали ситуацию в ЛДПР.

Кроме того, ЛДПР выступила с требованием сместить с поста руководителя канала Тину Канделаки.

«Мы требуем убрать руководителя этого канала. И никаких оскорбительных выпадов в сторону русских и русского мира мы не допустим», – возмутился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.