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    • ЛДПР требует увольнения Канделаки с поста руководителя «Матч ТВ»

    ЛДПР требует увольнения Канделаки с поста руководителя «Матч ТВ»

    Партия ЛДПР обратилась к телеканалу «Россия 24» с требованием извиниться за запрет показа выпуска передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». Выпуск, не вошедший в эфир, содержал в себе значительную порцию критики от знаменитого режиссера в адрес Тины Канделаки, Алексея Андронова и «Матч ТВ».

    «Мы это обязательно опротестуем, дадим задание комитету по информационной политике… Мы добьемся восстановления передачи «Бесогон», чтобы извинились перед Никитой Михалковым», – прокомментировали ситуацию в ЛДПР.

    Кроме того, ЛДПР выступила с требованием сместить с поста руководителя канала Тину Канделаки.

    «Мы требуем убрать руководителя этого канала. И никаких оскорбительных выпадов в сторону русских и русского мира мы не допустим», – возмутился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

    Источник: РИА «Новости»

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    15.12.2015 17:25
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Romio-xxx
    1450191183
    Молодец Жирик!!!А что там за выпады были в сторону русских??
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    Igreks
    1450192263
    клоунада по рюсски. хахаха
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    edw7777
    1450193891
    Жирик - русский - новый анекдот!!!
    Ответить
    Asbjorn
    1450193991
    Жириновский - бесогон
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    gor77
    1450198334
    В ютубе наберите "запретную" программу Михалкова. Посмотрите. Комментарии отсутствуют...
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    FanatSerj
    1450198570
    Два клоуна и девушка добившийся все сам! Самым древнем и проверенным ремеслом )))
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    dkupovu
    1450203280
    ВАЖНО читать Всем!!!!! КАК платить за комуналку в 2 раза меньше (подробная схема)!!!! --- http://dum.ps/ekonom
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    андрей андреев
    1450207631
    Ведущая детских программ-руководитель спорт.канала,бывший рьяный коммунист-верующий и гонит бесов,еврей Жириновский- за русский мир.Бедная Россия,куда мы катимся?
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    ologreds
    1694996590
    numo452037
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