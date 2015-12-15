Сборная Камеруна ведет поиски нового наставника с помощью объявления

Федерация футбола Камеруна ведет поиски нового главного тренера с помощью объявления о вакансии. Четкие требования к соискателям в объявлении не указаны, при этом прием заявок от претендентов на должность уже начался.

«К заявке необходимо приложить стратегию развития на 2016-2018-й годы, дипломы и биографическую справку. Кандидат может являться камерунцем или гражданином иной страны, физически крепким, имеющим амбиции и хорошо разбирающимся в африканском футболе», – отмечается в описании должности.