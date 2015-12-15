Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Сборная Камеруна ведет поиски нового наставника с помощью объявления

    Сборная Камеруна ведет поиски нового наставника с помощью объявления

    Федерация футбола Камеруна ведет поиски нового главного тренера с помощью объявления о вакансии. Четкие требования к соискателям в объявлении не указаны, при этом прием заявок от претендентов на должность уже начался.

    «К заявке необходимо приложить стратегию развития на 2016-2018-й годы, дипломы и биографическую справку. Кандидат может являться камерунцем или гражданином иной страны, физически крепким, имеющим амбиции и хорошо разбирающимся в африканском футболе», – отмечается в описании должности.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2015 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Z O D I A C
    1450190210
    Пусть берут Бубнова, он во всём разбирается.
    Ответить
    FanatSerj
    1450198702
    Физически крепкого это для чего? чтобы ГазМяс в раздевалке устраивать?
    Ответить
    dkupovu
    1450203321
    ВАЖНО читать Всем!!!!! КАК платить за комуналку в 2 раза меньше (подробная схема)!!!! --- http://dum.ps/ekonom
    Ответить
    ologreds
    1694996590
    numo452035
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+