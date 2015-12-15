Лэмпард: «Не вижу смысла увольнять Моуринью сейчас»

Экс-футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию, в которой в данный момент находится лондонский клуб, подчеркнув, что увольнение главного тренера Жозе Моуринью не станет решением проблем «аристократов».

«Не могу сказать, перестал ли Моуринью контактировать с игроками, но должны произойти какие-то изменения, и чем скорее, тем лучше. Судьба Моуринью находится в руках только одного человека – Романа Абрамовича.

«Челси» уже не единожды менял тренера посреди сезона. Иногда это давало отличные результаты, но в то время в команде были и другие футболисты.

Однако, хочу сделать акцент на том, что возвращая Моуринью, в планы клуба входила долгосрочная стратегия. Что они выиграют от того, что уволят его сейчас?

Вероятно, «Челси» не попадет уже ни в первую четверку, ни даже в шестерку. Правда, вылет им также вряд ли грозит. Абрамович наверняка держит в голове вариант с тем, чтобы не спешить и дождаться окончания конца сезона. Какой смысл что-то резко менять, если на результаты этого сезона кардинально уже ничего не сможет повлиять?», – сказал Лэмпард.