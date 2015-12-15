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    Лэмпард: «Не вижу смысла увольнять Моуринью сейчас»

    Экс-футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию, в которой в данный момент находится лондонский клуб, подчеркнув, что увольнение главного тренера Жозе Моуринью не станет решением проблем «аристократов».

    «Не могу сказать, перестал ли Моуринью контактировать с игроками, но должны произойти какие-то изменения, и чем скорее, тем лучше. Судьба Моуринью находится в руках только одного человека – Романа Абрамовича.

    «Челси» уже не единожды менял тренера посреди сезона. Иногда это давало отличные результаты, но в то время в команде были и другие футболисты.

    Однако, хочу сделать акцент на том, что возвращая Моуринью, в планы клуба входила долгосрочная стратегия. Что они выиграют от того, что уволят его сейчас?

    Вероятно, «Челси» не попадет уже ни в первую четверку, ни даже в шестерку. Правда, вылет им также вряд ли грозит. Абрамович наверняка держит в голове вариант с тем, чтобы не спешить и дождаться окончания конца сезона. Какой смысл что-то резко менять, если на результаты этого сезона кардинально уже ничего не сможет повлиять?», – сказал Лэмпард.

    Источник: Skysports

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    15.12.2015 13:24
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    Комментарии (3)
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    Romio-xxx
    1450183155
    +100500
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    джон базелон
    1450189177
    Все верно,но не сливают игроки Тренера своего?
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    ologreds
    1694996590
    numo452020
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