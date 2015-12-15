Солер: «Уверен, «Арсенал» доставит проблемы «Барселоне»

Директор «Барселоны» Альберт Солер высказался относительно жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, каталонцы встретятся с лондонским «Арсеналом». По словам функционера, болельщики получат удовольствие от футбола обеих команд.



«У «Арсенала» и «Барселоны» схожий стиль игры. Это будут два великолепных матча. Как всегда мы подходим к сопернику с огромным уважением. Уверен, «Арсенал» доставит нам проблем, но поживем – увидим. Надеемся, что все наши футболисты будут в строю, и мы увидим восхитительное зрелище», – сказал Солер.