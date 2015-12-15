Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Червиченко: «Трансфер Кокорина в «Арсенал» я бы запретил»

    Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя возможный переход игрока московского «Динамо» Александра Кокорина в лондонский «Арсенал», отметил, что футболист не обладает теми качествами, которые востребованы в английской Премьер-лиге.

    «Я бы запретил этот трансфер, потому что это будет последний гвоздь в имиджевый гроб российского футбола. Он даже приблизительно не может играть в команде такого уровня. Не достает усердия и ответственности. Качества футбольные? Они были заложены изначально у него и у Феди Смолова. Феде в «Урале» помогли, он стал думать о футболе. И именно Смолов достоин «Арсенала», – сказал Червиченко.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2015 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FanatSerj
    1450167871
    Ох уж эти запрещатели..... лишь бы никуя ничего не делать, только запрещать.
    Ответить
    bringing
    1450172381
    Запретить Червиченко Запрещать
    Ответить
    grand-igor
    1450172604
    в Урал КОКОШУ а не в Арсенал
    Ответить
    Nayturs
    1450174704
    А кто же говорит, что его покупают только за его игровые качества? Покупают его по следующим причинам: 1. Стоимость не высокая за молодого игрока основной обоймы сборной России. 2. Стоимость его после Евро может вырасти в случае удачного выступления. 3. Если Жиру сейчас основной нападающий, то по игровым своим навыкам Кокорин не хуже, по крайней мере быстрее, техничнее и моложе. 4. Даже если он не заиграет, его (как и любого игрока с российским паспортом) можно будет обратно продать в наш чемпионат, причем возможно и дороже, чем купят. 5. Маркетинг. Владельцы и Арсен понимают, что приезд русского (опыт есть, приезжал Аршавин) вызовет увеличение симпатий к команде со стороны русскоязычного населения, увеличатся продажи атрибутики в РФ, количество фанатов, появятся желающие посетить матчи ЛЧ и в конце концов больше будет продано трансляций и рекламы. Эти обстоятельства все окупят.
    Ответить
    Витус Беринг
    1450177980
    Может его вообще утопить ?
    Ответить
    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1450179076
    ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ПУБЛИКОВАТЬ КОММЕНТАРИИ ЭТОГО ПСЕВДОСПЕЦЕАЛИСТА...А ПРОБОВАТЬ ИГРАТЬ В ЕВРОПЕ НУЖНО...ЧТОБЫ ЗНАЛИ СВОЙ ИСТИННЫЙ УРОВЕНЬ
    Ответить
    fakel-vrn
    1450292270
    теперь Кокорин в Англии выдаст все тайны нашей сборной))
    Ответить
    ologreds
    1694996592
    numo452006
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+