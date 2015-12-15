Червиченко: «Трансфер Кокорина в «Арсенал» я бы запретил»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя возможный переход игрока московского «Динамо» Александра Кокорина в лондонский «Арсенал», отметил, что футболист не обладает теми качествами, которые востребованы в английской Премьер-лиге.

«Я бы запретил этот трансфер, потому что это будет последний гвоздь в имиджевый гроб российского футбола. Он даже приблизительно не может играть в команде такого уровня. Не достает усердия и ответственности. Качества футбольные? Они были заложены изначально у него и у Феди Смолова. Феде в «Урале» помогли, он стал думать о футболе. И именно Смолов достоин «Арсенала», – сказал Червиченко.