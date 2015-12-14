«Динамо» требует от «Арсенала» не менее семи миллионов за Кокорина

«Динамо» готово продать нападающего Александра Кокорина в «Арсенал» за семь-восемь миллионов евро.

Сообщается, что стороны уже контактировали для обсуждения возможного трансфера, однако пока не смогли договориться о цене. Лондонский клуб не готов платить требуемую «Динамо» сумму.

Отметим, что Transfermarkt оценивает стоимость Кокорина как раз в восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне РФПЛ футболист провел восемь матчей, в которых отметился четырьмя голами. Его действующий контракт истекает после завершения этого сезона.