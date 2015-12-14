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    • «Динамо» требует от «Арсенала» не менее семи миллионов за Кокорина

    «Динамо» требует от «Арсенала» не менее семи миллионов за Кокорина

    «Динамо» готово продать нападающего Александра Кокорина в «Арсенал» за семь-восемь миллионов евро.

    Сообщается, что стороны уже контактировали для обсуждения возможного трансфера, однако пока не смогли договориться о цене. Лондонский клуб не готов платить требуемую «Динамо» сумму.

    Отметим, что Transfermarkt оценивает стоимость Кокорина как раз в восемь миллионов евро.

    В нынешнем сезоне РФПЛ футболист провел восемь матчей, в которых отметился четырьмя голами. Его действующий контракт истекает после завершения этого сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2015 19:50
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    Комментарии (17)
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    RMden
    1450115319
    Калачова из Ростова за 2,и то больше толку и пользы получиться!
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    APchelov
    1450115615
    Требует???? )))
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    aurora5858
    1450117974
    В Арсенал Тула?
    Ответить
    mutabor0992
    1450119242
    Откуда у Тулы такие деньги???
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    fakel-vrn
    1450119878
    самоварами расчитались
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    FanatSerj
    1450123297
    пусть платят не жлобятся, в Англии сейчас мода такая и не за такое Г кучу бабла отваливают, а в следующем году так вообще денег еще больше телевизионщики сыпать будут.
    Ответить
    Вомбат
    1450131678
    как же достал уже этот заведомый бред!
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    Soccer-Loko-Fan
    1450154229
    Динамо боги коммерции, вообще бесплатно уйдёт летом.Они наверное предполагают что после того как Динамо откажет Арсеналу Кокорин будет обсуждать с ними новый контракт????что-то я сомневаюсь...
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    Дима1960
    1450214648
    Дебилы,через полгода вообще получите уй
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    ologreds
    1694996594
    numo451963
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