Луис: «В Лиге чемпионов собраны лучшие игроки и тренеры»

Защитник «ПСЖ» Давид Луис уверен, что в таком сильном турнире, как Лига чемпионов, много складывается из мелочей.

«Сможем ли мы бороться с европейскими топ-клубами на равных? Конечно. Это Лига чемпионов. Если мы хотим побеждать в этом турнире, то у нас просто не остается выбора. Здесь собраны лучшие игроки и тренеры, поэтому нужно быть готовым выигрывать у любого соперника.

В таком турнире все складывается из мелочей. Так было в прошлом сезоне: если бы у нас все были в строю, то мы бы играли с «Барселоной» по-другому. Но многие были травмированы, дисквалифицированы или не готовы на 100%.

Я же доверяю игрокам своей команды, нашей победной философии и тренеру. Мы можем показать отличную игру в Лиге чемпионов», – считает бразилец.

Напомним, что «ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, уступив первую строчку турнирной таблицы в группе А мадридскому «Реалу».