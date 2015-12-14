Дзюба: «Мы с Рондоном примерно равные футболисты»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что лимит на легионеров ему помог.

«Согласен, что из-за лимита у меня было бы меньше игрового времени. И, думаю, забил бы я меньше. В определенном смысле готов признать, что лимит мне помог. Но меня немножко оскорбляют суждения, что Рондон играл бы, а я – нет. Думаю, мы с ним примерно равные футболисты.



Не ожидал, что сезон так начнется для меня. Главным для себя считал закрепиться в «Зените» и по крайней мере не ударить в грязь лицом. Но, конечно, надежды, что смогу продемонстрировать весь свой потенциал, у меня были. И они сбылись. За что огромное спасибо ребятам в команде, которые меня так тепло приняли», – сказал Дзюба.