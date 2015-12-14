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    Дзюба: «Мы с Рондоном примерно равные футболисты»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что лимит на легионеров ему помог.

    «Согласен, что из-за лимита у меня было бы меньше игрового времени. И, думаю, забил бы я меньше. В определенном смысле готов признать, что лимит мне помог. Но меня немножко оскорбляют суждения, что Рондон играл бы, а я – нет. Думаю, мы с ним примерно равные футболисты.

    Не ожидал, что сезон так начнется для меня. Главным для себя считал закрепиться в «Зените» и по крайней мере не ударить в грязь лицом. Но, конечно, надежды, что смогу продемонстрировать весь свой потенциал, у меня были. И они сбылись. За что огромное спасибо ребятам в команде, которые меня так тепло приняли», – сказал Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2015 11:11
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    Комментарии (8)
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    Диктор
    1450086267
    Дерево видите ли оскорбилось.Не не будь лимита протирать бы тебе скамейку запасных,а Рондон бы играл в каждом матче в основе команды.
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    Assalim
    1450088861
    Нифига себе,, с Рондоном сравнил))
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    vladimir-7
    1450089427
    До Рондона Дзюбе очень далеко. Без Халка Дзюба ноль.
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    Garrincha58
    1450092377
    а еще из за лимита Дзюба получает больше чем получал Рондон вот и весь сказ гражданин Мутко и К
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    talgatnurzhanov2006
    1450092838
    рондон на его месте голов 20 бы уже забил в чемпионате.
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    Inks
    1450093286
    рондон на его месте забивал бы только слабым соперником, а в ЛЧ было бы у него не более 2 мячей
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    RedWhiteFanS
    1450101577
    Фантазии Дзюбы: -Да и с Месси и Рональду я тоже на равных. Без Халка - газонный пешеход.
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    ologreds
    1694996598
    numo451912
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