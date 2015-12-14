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    Чугайнов: «Согласен со Слуцким: ЦСКА не хватило скамеечки»

    Бывший футболист сборной России Игорь Чугайнов считает, что у ЦСКА проблемы с кадрами.

    «У нас недавно было продление тренерской категории PRO, 30 ноября – 2 декабря, где перед нами как раз выступал Слуцкий. И первый вопрос, который был задан, был мой. Я спросил, что происходит с результатами ЦСКА. Он сказал, и я с ним согласен, что скамеечки не хватило. Непопадание в любое соревнование, особенно в международное, не может быть хорошим ни для одного клуба. Все играют, работают для того, чтобы выиграть, особенно такой профессиональный клуб, как ЦСКА. Остаться весной без еврокубков для большого клуба – это минус. Могло ли сложиться все по-другому? Да, конечно, могло. В том числе и в заключительной игре, когда ЦСКА повел 1:0, все могло закончиться по-другому», – цитирует Чугайнова «Собеседник».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2015 07:28
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    Комментарии (3)
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    OOOVVV.
    1450097239
    И бритому ёжику понятно,что есть кадровые проблемы.И в защите и в нападении.
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    sour12
    1450138486
    ЛВС нужно было в трёх как минимум последних играх ЛЧ пойти против себя и после 60й минуты освежать фланги и желательно опорного это риск, но возможно не пропустили бы...так как очевидно что все знают слабость цска и просто под конец матча начинают наваливать по флангам и забирают подбор перед штрафной и продавливают в 80% уставших и играющих с микро травмами...а что касается Ерёменко которому вообще нужна была операция, а он выходил.
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    ologreds
    1694996598
    numo451894
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