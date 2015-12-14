Чугайнов: «Согласен со Слуцким: ЦСКА не хватило скамеечки»

Бывший футболист сборной России Игорь Чугайнов считает, что у ЦСКА проблемы с кадрами.

«У нас недавно было продление тренерской категории PRO, 30 ноября – 2 декабря, где перед нами как раз выступал Слуцкий. И первый вопрос, который был задан, был мой. Я спросил, что происходит с результатами ЦСКА. Он сказал, и я с ним согласен, что скамеечки не хватило. Непопадание в любое соревнование, особенно в международное, не может быть хорошим ни для одного клуба. Все играют, работают для того, чтобы выиграть, особенно такой профессиональный клуб, как ЦСКА. Остаться весной без еврокубков для большого клуба – это минус. Могло ли сложиться все по-другому? Да, конечно, могло. В том числе и в заключительной игре, когда ЦСКА повел 1:0, все могло закончиться по-другому», – цитирует Чугайнова «Собеседник».