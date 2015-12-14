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    Дзюба: «По-прежнему мечтаю попасть в Англию»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что он все еще хочет попасть в английский чемпионат.

    «По-прежнему мечтаю попасть в Англию. И если однажды поступит хорошее предложение, то готов его рассмотреть. Но сейчас я счастлив в «Зените». Очень счастлив.

    Очень хотел бы, чтобы Виллаш-Боаш остался. Кто бы там что со стороны ни говорил, Виллаш-Боаш – очень хороший человек и тренер. Думаю, если он уже принял решение уйти, то вряд ли его поменяет. Но кто знает? В этой жизни все бывает. Как бы все ни повернулось, мы все его любим и ценим», — сказал Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2015 06:36
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    Комментарии (2)
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    Недовольный
    1450102863
    По-прежнему Англия мечтает чтобы ты в неё не попал
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    ologreds
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