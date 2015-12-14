Дзюба: «По-прежнему мечтаю попасть в Англию»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что он все еще хочет попасть в английский чемпионат.

«По-прежнему мечтаю попасть в Англию. И если однажды поступит хорошее предложение, то готов его рассмотреть. Но сейчас я счастлив в «Зените». Очень счастлив.



Очень хотел бы, чтобы Виллаш-Боаш остался. Кто бы там что со стороны ни говорил, Виллаш-Боаш – очень хороший человек и тренер. Думаю, если он уже принял решение уйти, то вряд ли его поменяет. Но кто знает? В этой жизни все бывает. Как бы все ни повернулось, мы все его любим и ценим», — сказал Дзюба.