Клопп: «Одно очко – это минимум, что мы сегодня заслужили»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, команде которого удалось спастись от поражения в поединке 16-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (2:2) на последних компенсированных минутах, поделился эмоциями после игры.

«В данный момент я испытываю удовольствие, так как развязка матча была великолепной. Минимум одно очко мы сегодня заслужили. Два мяча нам забили со «стандартов», и мы знали, как отлично соперник умеет их исполнять. Несмотря на наши старания было все равно тяжело. У нас было достаточно моментов, нам удалось забить идеальный гол, однако потом мы дважды пропустили. Тем не менее, по окончании встречи я смогу смириться с этим», – сказал Клопп.