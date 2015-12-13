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    • Клопп: «Возможно, мы создадим на «Энфилде» лучшую атмосферу за последние 10 лет»

    Клопп: «Возможно, мы создадим на «Энфилде» лучшую атмосферу за последние 10 лет»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно предстоящего домашнего матча с «Вест Бромвичем» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги.

    «Близится Рождество, и люди, возможно, заняты другими вещами. Но мы все должны быть готовы к чему-то особенному, когда вместе придем на стадион. Возможно, мы создадим там особую обстановку, лучшую за последние 10 лет.

    Я могу подготовить к этому только команду. Если нам придется играть, борясь с сомнениями, будет тяжело. Возможно, получится создать совершенно особенную атмосферу. В этой жизни можно ждать чего-то, а можно что-то создавать. Надеюсь, мы сможем создать такой момент. Внутри себя я всегда недалек от хорошего настроя. Если другие люди разделят это, будет круто», – сказал немец.

    Источник: Liverpool Echo

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    13.12.2015 17:59
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    Комментарии (2)
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    liver2015
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    нужно побеждать
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    ologreds
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