Клопп: «Возможно, мы создадим на «Энфилде» лучшую атмосферу за последние 10 лет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно предстоящего домашнего матча с «Вест Бромвичем» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги.



«Близится Рождество, и люди, возможно, заняты другими вещами. Но мы все должны быть готовы к чему-то особенному, когда вместе придем на стадион. Возможно, мы создадим там особую обстановку, лучшую за последние 10 лет.



Я могу подготовить к этому только команду. Если нам придется играть, борясь с сомнениями, будет тяжело. Возможно, получится создать совершенно особенную атмосферу. В этой жизни можно ждать чего-то, а можно что-то создавать. Надеюсь, мы сможем создать такой момент. Внутри себя я всегда недалек от хорошего настроя. Если другие люди разделят это, будет круто», – сказал немец.