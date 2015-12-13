«Динамо» отказывается комментировать информацию о переходе Кокорина в «Арсенал»

Руководитель пресс-службы московского «Динамо» Илья Кузенкин отказался комментировать информацию о переходе нападающего команды Александра Кокорина в лондонский «Арсенал», которая появилась сегодня в английских СМИ.

«Оставим пока что без комментариев. В воскресенье трудно вести какие-то переговоры. Вообще, когда игрока хотят продать, то не говорят, поступило ли предложение или нет», – сказал Кузенкин.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в 10 матчах за московское «Динамо», забил пять голов и отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кокорина в 8 миллионов евро.