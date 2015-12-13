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    • Источник: «Арсенал» договорился с «Динамо» о переходе Кокорина

    Источник: «Арсенал» договорился с «Динамо» о переходе Кокорина

    Лондонский «Арсенал» и московское «Динамо» согласовали сумму трансфера нападающего бело-голубых Александра Кокорина. Сообщается, что форвард сборной России обойдется «канонирам» в 4,3 миллиона фунтов стерлингов. Переход футболиста должен состояться в ближайшее зимнее трансферное окно. Ожидается, что уже 1 января Кокорин официально станет игроком «Арсенала».

    Александр Кокорин станет вторым российским футболистом в истории лондонского клуба после Андрея Аршавина. В текущем сезоне 24-летний форвард принял участие в 10 матчах за московское «Динамо», забил пять голов и отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кокорина в 8 миллионов евро.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    13.12.2015 14:13
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    Комментарии (26)
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    Jakson Soccer
    1450024733
    Будет конкурировать с Алексис Санчесом, Оливье Жиру, Алекс Окслэд-Чэмберленом, Тео Уолкоттом. Ну-ну. Спроси у Аршавина с какой стороны лавочки удобней смотреть матчи)
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    borsch123
    1450024976
    Не верю.
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    Wityazz
    1450026132
    Пускай идёт , он по хуже Аршавина будет 2008 года))). А лени Кокорину не занимать . Как говорится В Арсенал перешёл с футболом завязал))))
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    Serjik78
    1450026977
    Будет гораздо хуже в итоге чем предыдущий пешеход, ИМХО.
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    BorisoW
    1450027709
    Там на халяву денег не платят,может за ум возмёться.Шанс у него есть,если вкалывать будет. Но только вериться в это с трудом(в переход).
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    FanatSerj
    1450028893
    Ну если без своего гаража тачек будет переезжать, за ум возьмется может и заиграет, у него большой плюс он очень универсален и нападающего на острие сыграть может и вторым нападающим и справа и слева, куда не поставь кашу Кокориным не испортишь. А из Динамо ему уходить надо, встряхнуть карьеру, пусть берет пример со Смолова.
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    shinnik
    1450107305
    Ара,вздрчни его хорошенько,не повторяй ошибок с лучшим игроком России всех времён..
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    ЖОРРО
    1450123948
    Думаю он проявит себя там хуже Аршавина(((
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    Pablo Aimar
    1450294258
    он может играть. физика вся имеется для топ-уровня: скорость, удар, техника. если в ментальном плане сможет на несколько порядков подняться, то может и заиграет.
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    ologreds
    1694996604
    numo451815
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