Источник: «Арсенал» договорился с «Динамо» о переходе Кокорина

Лондонский «Арсенал» и московское «Динамо» согласовали сумму трансфера нападающего бело-голубых Александра Кокорина. Сообщается, что форвард сборной России обойдется «канонирам» в 4,3 миллиона фунтов стерлингов. Переход футболиста должен состояться в ближайшее зимнее трансферное окно. Ожидается, что уже 1 января Кокорин официально станет игроком «Арсенала».

Александр Кокорин станет вторым российским футболистом в истории лондонского клуба после Андрея Аршавина. В текущем сезоне 24-летний форвард принял участие в 10 матчах за московское «Динамо», забил пять голов и отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кокорина в 8 миллионов евро.