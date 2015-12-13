«Ливерпуль» – «Вест Бромвич». Онлайн-трансляция

«Ливерпуль» успешно решил все свои дела в Лиге Европы, обеспечив себе европейскую весну, теперь можно спокойно браться за дела во внутреннем первенстве. А здесь-то у «мерсисайдцев» не все так гладко – команда замыкает лишь десятку сильнейших. Однако плотность в ней такая, что всего одна победа над «Вест Бромвичем» и осечки конкурентов могут закинуть «Ливерпуль» прямиком к зоне еврокубков.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вест Бромвич». Начало в 19:00, не пропустите!