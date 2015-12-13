Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Карнейро может восстановиться в должности в «Челси»

    Бывший врач «Челси» Ева Карнейро может вернуться на свою должность в лондонском клубе в следующем году. Сам медицинский специалист требует восстановить его полномочия, а также добивается компенсации от руководства команды, суд же по трудовым делам рассмотрит этот вопрос 6 января.

    Напомним, Карнейро со скандалом покинула стан синих после матча АПЛ со «Суонси», когда после игры главный тренер Жозе Моуринью гневно высказался в ее адрес и обвинил в непрофессионализме. После этого клуб отстранил врача от работы.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2015 06:21
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Romio-xxx
    1449998258
    Побыстрее бы уже,может дела в гору пойдут!!!
    Ответить
    El_Chori
    1450033067
    Походу Моур все-таки уйдет. Вряд ли он такое потерпит.
    Ответить
    ologreds
    1694996606
    numo451781
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+