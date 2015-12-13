Карнейро может восстановиться в должности в «Челси»

Бывший врач «Челси» Ева Карнейро может вернуться на свою должность в лондонском клубе в следующем году. Сам медицинский специалист требует восстановить его полномочия, а также добивается компенсации от руководства команды, суд же по трудовым делам рассмотрит этот вопрос 6 января.

Напомним, Карнейро со скандалом покинула стан синих после матча АПЛ со «Суонси», когда после игры главный тренер Жозе Моуринью гневно высказался в ее адрес и обвинил в непрофессионализме. После этого клуб отстранил врача от работы.