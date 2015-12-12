Чех: «Арсеналу» предстоит борьба за победу в АПЛ»

Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех рассказал, почему для «канониров» была так важна победа над «Олимпиакосом» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Приятно осознавать, что команда способна добиваться результата под давлением. Ведь нам предстоит борьба за победу в АПЛ, а такие задачи всегда несут за собой давление. Плей-офф Лиги чемпионов – это тоже совсем другой уровень, там давление тоже будет высоким. Подобные победы придают уверенности. Надеюсь, это нам поможет», – цитирует Чеха пресс-служба лондонского клуба.