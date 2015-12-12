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    Чех: «Арсеналу» предстоит борьба за победу в АПЛ»

    Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех рассказал, почему для «канониров» была так важна победа над «Олимпиакосом» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

    «Приятно осознавать, что команда способна добиваться результата под давлением. Ведь нам предстоит борьба за победу в АПЛ, а такие задачи всегда несут за собой давление. Плей-офф Лиги чемпионов – это тоже совсем другой уровень, там давление тоже будет высоким. Подобные победы придают уверенности. Надеюсь, это нам поможет», – цитирует Чеха пресс-служба лондонского клуба.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    12.12.2015 18:31
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    Комментарии (2)
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    BARCLAYS_APL
    1449959033
    С Венгером не когда в жизнью выгонять надо Венгера там посмотрите
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    ologreds
    1694996609
    numo451731
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