Роналду: «Я не инопланетянин, тоже проходил через трудности»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своем не самом лучшем старте сезона. По словам португальца, дело было не только в проблемах личного характера, но и были проблемы с физической формой.



«Мы не инопланетяне, я лично нет, поэтому и у меня бывают сложные периоды. Сейчас это в прошлом, чувствую себя все лучше. Все мы проходим через трудности. Это нормально. Сейчас я хочу продолжать прибавлять с каждым матчем, приносить пользу «Реалу». Постараюсь провести хороший сезон», – сказал Роналду.