Силва попросил у Санта-Клауса победу в Лиге чемпионов

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Тиаго Силва заявил, что если бы у него была возможность загадать желание на будущий год, то он попросил бы у Санта-Клауса удачи своему клубу во всех турнирах.

«Мой список желаний? В первую очередь, я попросил бы победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов, а также чемпионате Франции, а также здоровья всем моим близким, и чтобы в будущем году у меня не было травм. Хотя футбольные победы в наших руках, и я не думаю, что должно произойти чудо, чтобы мы успешно закончили сезон», – сказал бразилец в интервью клубному телевидению «ПСЖ».