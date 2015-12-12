Гранквист: «Мы можем повторить путь «Днепра»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист считает, что его команде в Лиге Европы по силам повторить путь «Днепра», который пробился в финал турнира.

– В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Краснодару» удалось выйти в плей-офф, причем досрочно. «Быки» учли ошибки прошлого сезона?

– Прошлый розыгрыш оказался для нас сродни первым экзаменам в школе: поскольку они первые, то оказались самыми трудными. Плюс к тому в соперники по группе попались такие матерые еврокубковые бойцы, как «Вольфсбург» и «Эвертон», и нам бесполезно было мериться с ними мускулами – их, то есть мускулов, у нас тогда еще не было.

Зато теперь мы уже обросли опытом и, как показала практика, можем на равных бодаться с самой дортмундской «Боруссией», на чем, к слову, останавливаться не собираемся.

Ведь в прошлом году никто не ожидал от «Днепра», что команда пробьется в финал Лиги Европы, так почему бы нам не повторить этот путь? – сказал Гранквист.