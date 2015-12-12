Краснодар может заменить Калининград в качестве города ЧМ-2018

Администрация Краснодара сообщила о готовности предоставить свои стадионы и инфраструктуру для проведения матчей ЧМ-2018, если в Калининграде не успеют в срок достроить стадион на острове Октябрьский.

В пресс-службе администрации муниципального образования “Город Краснодар” сообщили:

"Инфраструктура муниципального образования город Краснодар приспособлена ко всем требованиям, предъявляемым ФИФА, а также не исключает возможность стать ”резервным городом”, принимающим матчи чемпионата мира по футболу 2018 года”.

8 декабря Президент России Владимир Путин признал серьезные проблемы со строящимся стадионом в Калининграде. Глава российского государства заявил, что допущенные в Калининградской области отставания от графика строительства спортивной арены должны быть ликвидированы в кратчайшие сроки. Об этом Путин сообщил на заседании Совета по развитию физической культуры и наблюдательного совета организационного комитета “Россия – 2018”.

