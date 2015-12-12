Бартомеу: «Барселона» всегда сможет обезопасить себя от предложений по Месси, Неймару и Суаресу»

Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу заявил, что клуб имеет достаточно средств, чтобы удержать у себя нападающих Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара, которых хотят подписать английские клубы.

«Вопреки тому, что пишут в британской прессе, «Барселона» всегда будет иметь ресурсы, чтобы обезопасить себя от предложений английских клубов по Месси, Суаресу и Неймару. Настоящая проблема состоит в том, что наши 16-летние таланты постоянно получают предложения от клубов АПЛ. И некоторые уходят», – говорит Бартомеу.