Игонин: «Думаю, отговорки на случай вылета «Зенита» из 1/8 ЛЧ у Виллаш-Боаша готовы заранее»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился своим мнением о возможных соперниках петербуржского клуба в плей-офф Лиги чемпионов.

«Честно говоря, уже хочется получить соперника послабее. Изначально на групповом этапе хотелось увидеть какие-то команды, которые относятся к грандам европейского футбола. Хотя на 100% никто не был уверен в том, что «Зенит» выйдет из группы. С другой стороны, такая задача перед командой стояла. Сейчас, когда она была выполнена, я думаю, всему российскому футболу будет полезно, чтобы «Зенит» прошел как можно дальше в Лиге чемпионов. Поэтому в теории хотелось бы видеть соперника послабее. Но «Зенит» в этом году так выступает, что сложно сказать, кто для него слабый соперник. Потому что если посмотреть на чемпионат России, то команда здесь теряет очки со всеми подряд, в том числе и с соперниками, которых называли слабыми», – говорит Игонин.

Бывший зенитовец уверен, что клуб в любом случае подвергнется критике со стороны болельщиков.

«В Лиге чемпионов же сейчас в основном называют ПСВ и «Бенфику» в качестве тех, кто послабее. На первый взгляд, так. Но как получится – неизвестно. Разговоры пойдут в любом случае, даже если «Зенит» проиграет «Барселоне» или «Реалу». Это же любимая болельщицкая тема. Всегда можно найти повод для критики. Его можно найти даже тогда, когда «Зенит» выигрывает. Ведь у нас есть достаточное количество специалистов по критике. Это такая узкая специализация. Поэтому критиковать будут по-любому. Но с другой стороны, у «Зенита» есть ответ, что задача в Лиге чемпионов уже выполнена. Да и тренер у нас всегда находит что ответить. Я думаю, что список возможных отговорок у него готов заранее. Но все равно хочется получить соперника, которого реально будет пройти хотя бы в теории».