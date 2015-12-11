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    • В январе УЕФА примет решение по системе автоматического определения гола

    В январе УЕФА примет решение по системе автоматического определения гола

    Окончательное решение по внедрению системы автоматического определения гола (GLT) будет принято УЕФА в январе 2016 года. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Джанни Инфантино.

    «Мы рассматривали идею применения GLT, обсуждали ее на судейском комитете, а сегодня на исполкоме договорились о том, что окончательное решение о внедрении системы будет принято в январе. В целом подход позитивный», – говорит Инфантино.

    Также чиновник уточнил, что рассматриваются несколько вариантов этой системы.

    «Есть несколько вариантов, из которых мы будем выбирать. Это будет приниматься к клубным соревнованиям, сейчас уже эта технология применяется в четырех странах, так что уже 20-30 команд уже играют при этой технологии».

    Источник: Р-Спорт

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    11.12.2015 21:57
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    Комментарии (4)
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    vladik12
    1449867297
    С уменьшением человеческого фактора футбол будет становиться только хуже(.
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    vladimir-7
    1449902751
    Ещё нужно и определение положения вне игры автоматизировать и повторный просмотр спорных моментов, как в хоккее.
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    ologreds
    1694996615
    numo451636
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