В январе УЕФА примет решение по системе автоматического определения гола

Окончательное решение по внедрению системы автоматического определения гола (GLT) будет принято УЕФА в январе 2016 года. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Джанни Инфантино.

«Мы рассматривали идею применения GLT, обсуждали ее на судейском комитете, а сегодня на исполкоме договорились о том, что окончательное решение о внедрении системы будет принято в январе. В целом подход позитивный», – говорит Инфантино.

Также чиновник уточнил, что рассматриваются несколько вариантов этой системы.

«Есть несколько вариантов, из которых мы будем выбирать. Это будет приниматься к клубным соревнованиям, сейчас уже эта технология применяется в четырех странах, так что уже 20-30 команд уже играют при этой технологии».