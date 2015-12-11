Фанаты «Лацио» принесли на базу клуба мешки с навозом и призвали игроков съесть его

Болельщики «Лацио», недовольные выступлениями команды, устроили акцию протеста у клубной базы.

Фанаты привезли несколько мешков с навозом, бросили их возле тренировочной базы, а также разместили баннеры с надписью: «Вы хотите, чтобы мы погрязли в дерьме. Но сначала мы хотим, чтобы вы его съели!».

В последних шести турах Серии А «Лацио» потерпел пять поражений, а последняя победа римского клуба датируется 25 октября. После 15-и туров чемпионата римляне находятся на 12-й строчке таблицы.