Канделаки: «Мы вас раздражаем – это замечательно»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила вопросы о работе канала.

«Очень хочется, чтобы люди испытывали какие-нибудь эмоции относительно нашей работы. Пусть любят, пусть ненавидят. Но если вы равнодушны, то, значит, на вас это вообще не действует. К телевидению нельзя и невозможно быть равнодушным. Потому что если вы равнодушны, значит, вы нас не смотрите. Мы вас раздражаем – это замечательно», – говорит Канделаки.

Также она рассказала о передаче с Виталием Мутко.

«У нас есть вариант, что Мутко придет в программу «Все на матч» и в рамках программы ответит на те вопросы, которые накопились. Но мы с креативным продюсером Натальей Билан считаем, что это не совсем правильно. Потому что это самое простое, что мы можем сделать для Виталия Леонтьевича. А самое сложное, что мы можем сделать, – интересный телевизионный формат, в котором Мутко станет в определенном смысле флагманом нашего канала».

Кроме того, Канделаки сравнила российскую и американскую аудитории.

«Американцы легко переключаются с Олимпиады на национальные чемпионаты. Там они не менее важны. А у нас важно противостояние, например, Россия против Америки. А если мы проигрываем после первого тайма, то сразу говорим до свидания».