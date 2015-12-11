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    Канделаки: «Мы вас раздражаем – это замечательно»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила вопросы о работе канала.

    «Очень хочется, чтобы люди испытывали какие-нибудь эмоции относительно нашей работы. Пусть любят, пусть ненавидят. Но если вы равнодушны, то, значит, на вас это вообще не действует. К телевидению нельзя и невозможно быть равнодушным. Потому что если вы равнодушны, значит, вы нас не смотрите. Мы вас раздражаем – это замечательно», – говорит Канделаки.

    Также она рассказала о передаче с Виталием Мутко.

    «У нас есть вариант, что Мутко придет в программу «Все на матч» и в рамках программы ответит на те вопросы, которые накопились. Но мы с креативным продюсером Натальей Билан считаем, что это не совсем правильно. Потому что это самое простое, что мы можем сделать для Виталия Леонтьевича. А самое сложное, что мы можем сделать, – интересный телевизионный формат, в котором Мутко станет в определенном смысле флагманом нашего канала».

    Кроме того, Канделаки сравнила российскую и американскую аудитории.

    «Американцы легко переключаются с Олимпиады на национальные чемпионаты. Там они не менее важны. А у нас важно противостояние, например, Россия против Америки. А если мы проигрываем после первого тайма, то сразу говорим до свидания».

    Источник: Газета.ру

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    11.12.2015 19:53
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Недовольный
    1449856692
    Если бы ее отмудохали,она тоже бы сказала что раз бьют-значит любят
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    edw7777
    1449859971
    Убожество!!!!
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    Zeff
    1449865219
    Мы не любим Америку. Пошла вон!
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    ologreds
    1694996615
    numo451625
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