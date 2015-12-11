Ван Гаал: «Я не считаю, что выиграть Лигу Европы просто»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов.

«Я по-прежнему уверен в том, что мне по силам выигрывать трофеи с «Манчестер Юнайтед». Наша проблема заключается в том, что мы должны соответствовать ожиданиям. От таких клубов, как «МЮ», всегда ждут очень многого», – говорит ван Гаал.

Также наставник ответил на вопрос о Лиге Европы, где манкуниацы будут выступать весной.

«Вы думаете, что Лигу Европы так просто выиграть? Я так не считаю. Во время моего первого сезона в «Аяксе» я выигрывал Кубок УЕФА и гордился той победой. Для меня это важный турнир».