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    Ван Гаал: «Я не считаю, что выиграть Лигу Европы просто»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов.

    «Я по-прежнему уверен в том, что мне по силам выигрывать трофеи с «Манчестер Юнайтед». Наша проблема заключается в том, что мы должны соответствовать ожиданиям. От таких клубов, как «МЮ», всегда ждут очень многого», – говорит ван Гаал.

    Также наставник ответил на вопрос о Лиге Европы, где манкуниацы будут выступать весной.

    «Вы думаете, что Лигу Европы так просто выиграть? Я так не считаю. Во время моего первого сезона в «Аяксе» я выигрывал Кубок УЕФА и гордился той победой. Для меня это важный турнир».

    Источник: Guardian.com

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    11.12.2015 19:22
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    Комментарии (5)
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    anri1703
    1449854479
    лишь бы не слили а прошли дальше ван Галу пора уже брать трофей
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    Дима1960
    1449869558
    Удачи.
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    BARCLAYS_APL
    1449959227
    Просто кошки не мяукают
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    ologreds
    1694996615
    numo451623
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