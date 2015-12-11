«Хетафе» – «Реал Сосьедад». Смотреть онлайн

«Хетафе» является соседом «Реала Сосьедада» в турнирной таблице Примеры, уступая сан-себастьянцам всего одно очко. В случае победы в очном поединке в рамках 15-го тура чемпионата Испании, мадридцы смогут оставить бело-голубых позади себя.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Хетафе» – «Реал Сосьедад», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка – в 22:30.