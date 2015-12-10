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    Ле Гре: «Бензема отличный парень, я сочувствую ему»

    Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре сделал заявление относительно отстранения форварда «Реала» Карима Бензема от игр в составе национальной сборной, информирует Abcnews.

    «Я принял такое решение, но оно далось мне невероятно тяжело. Если в ситуации не произойдет никаких изменений, то Бензема окажется вне заявки на Евро-2016. Тем не менее, я надеюсь, что все сможет поменяться в лучшую сторону.

    Несмотря ни на что, я до сих пор проявляю к этому человеку уважение. Он отличный парень, выросший в сложном районе и не оставляющий старых приятелей. Я сочувствую ему. Я никогда не был сторонником того, чтобы раздавать дисквалификации направо и налево.

    Я всегда старался решать возникающие проблемы, однако данная ситуация довольно непростая по причине своей незавершенности. Не до конца понятно, что же конкретно случилось. По всей вероятности, Бензема думает, что оказался в мире абсурда», – сказал Ле Гре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2015 20:59
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    Комментарии (3)
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    Igreks
    1449825473
    и мне кажется что Карим отличный парень!!!
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    FRZZ
    1450117725
    И мне тоже кажется, что Карим отличный парень!
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    ologreds
    1694996620
    numo451540
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