Сафонов: «Кокорин – не игрок уровня «Арсенала»

Футбольный агент Алексей Сафонов не верит, что нападающий «Динамо» Александр Кокорин подойдет «Арсеналу».

«В Англии он может заиграть, но мне не верится, что именно в «Арсенале». Вариант с лондонцами - это тот случай, когда уровень команды на порядок выше уровня игрока... Я думаю, что он в итоге окажется в среднем британском клубе, таком как «Суонси» или «Вест Хэм», - сказал Сафонов.

Ранее появилась информация о том, что лондонский «Арсенал» возобновил переговоры по Кокорину.