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Сафонов: «Кокорин – не игрок уровня «Арсенала»

10 декабря 2015, 18:20
14

Футбольный агент Алексей Сафонов не верит, что нападающий «Динамо» Александр Кокорин подойдет «Арсеналу».

«В Англии он может заиграть, но мне не верится, что именно в «Арсенале». Вариант с лондонцами - это тот случай, когда уровень команды на порядок выше уровня игрока... Я думаю, что он в итоге окажется в среднем британском клубе, таком как «Суонси» или «Вест Хэм», - сказал Сафонов.

Ранее появилась информация о том, что лондонский «Арсенал» возобновил переговоры по Кокорину.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Англия Динамо Арсенал Кокорин Александр
Комментарии (14)
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AndresLoko
1449762024
Кокорин в Арсенале, это как Яков Рылов в Монреале!!!
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shurik45
1449762081
Заиграет ,да еще как заиграет! Я верю верю в Шурика!
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VVM1964
1449764827
"в итоге окажется в среднем британском клубе, таком как "Суонси" или "Вест Хэм" - В ЗАПАСЕ .
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Loko_Roma
1449765372
Зачем Венгеру нап, который забивать не умеет?
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fadda
1449766788
У нас какое-то раздутое отношение к нашим футболистам.Кроме того,что они наши,у них никаких других преимуществ нету. Когда Кокорин последний раз демонстрировал стабильную игру?Может вообще кто-то вспомнить?Вот-вот.И тут вдруг Арсенал,с чего такая радость то? Последнее поколение,которое было конкурентно в Европе это поколение Евро2008 (Жирков,Аршавин,Павлюченко).Зр
я они поехали конечно в лучшие клубы Англии.Тот же Жирков мог заиграть фактически в любом клубе Европы,очень талантливый был.Но это уже история. А из нынешних,ну не знаю.Но Кокорин это не уровень Арсенала-это факт.
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Frozzen
1449766844
В средних британских клубах есть нападающие получше Кокоры
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ruverzema29rus
1449766958
Слишком ленив и самодоволен для Англии. Там таких не любят и играть не дадут!
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Hiddink95
1449777769
ну почему же не уровень Арсенала?) ...Тульскому Арсеналу он может и мог бы подойти)
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Legion-o
1449778299
Блин, да заберите его хоть кто-нубудь уже! Он не стоит даже толики того внимания, что ему уделяют!!!
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borsch123
1449839168
Кокорин-не игрок.
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