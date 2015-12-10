Сафонов: «Кокорин – не игрок уровня «Арсенала»

Футбольный агент Алексей Сафонов не верит, что нападающий «Динамо» Александр Кокорин подойдет «Арсеналу».
«В Англии он может заиграть, но мне не верится, что именно в «Арсенале». Вариант с лондонцами - это тот случай, когда уровень команды на порядок выше уровня игрока... Я думаю, что он в итоге окажется в среднем британском клубе, таком как «Суонси» или «Вест Хэм», - сказал Сафонов.
Ранее появилась информация о том, что лондонский «Арсенал» возобновил переговоры по Кокорину.
Источник: Известия
я они поехали конечно в лучшие клубы Англии.Тот же Жирков мог заиграть фактически в любом клубе Европы,очень талантливый был.Но это уже история. А из нынешних,ну не знаю.Но Кокорин это не уровень Арсенала-это факт.