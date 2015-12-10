Дзюба: «Спартак» не готов бороться за чемпионство»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба считает, что нынешний «Спартак» не может бороться за чемпионство.

«Я понимал, что мне уже не 20 лет. А в 27 лет уже нужно было понять, где я смогу выиграть титулы. Я понимал, что в «Зените» это будет сделать проще, плюс в «Спартаке» со мной в очередной раз не очень красиво поступили.



И на данный момент «Спартак» не готов бороться за чемпионство, хотя в нынешнем сезоне они идут очень и очень хорошо. Так что спасибо большое «Зениту» за предложение, я рад, что выступаю за этот клуб», – сказал Дзюба.