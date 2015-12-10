Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Дзюба: «Спартак» не готов бороться за чемпионство»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба считает, что нынешний «Спартак» не может бороться за чемпионство.

    «Я понимал, что мне уже не 20 лет. А в 27 лет уже нужно было понять, где я смогу выиграть титулы. Я понимал, что в «Зените» это будет сделать проще, плюс в «Спартаке» со мной в очередной раз не очень красиво поступили.

    И на данный момент «Спартак» не готов бороться за чемпионство, хотя в нынешнем сезоне они идут очень и очень хорошо. Так что спасибо большое «Зениту» за предложение, я рад, что выступаю за этот клуб», – сказал Дзюба.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2015 18:09
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    isa361
    1449765229
    ОН ХОТЯ БЫ В ЛЧ ИГРАЕТ, И ОЧЕНЬ НЕ ПЛОХО. И в Чепионате еще не все потеряно
    Ответить
    Asbjorn
    1449767621
    Шалава одним словом,не важно мол за кого выступать буду,главное взять трофей,очень надеюсь что в этом сезоне ничего не возьмет,не из за какой то неприязни к Зениту,а из за неприязни к дзюбе и ноющему португальцу
    Ответить
    Диктор
    1449767844
    Разтявкался шалаш деревянный.Поживем увидим.
    Ответить
    time_killer
    1449772341
    Честно говоря, не знаю, что господам комментирующим не нравится. Вроде всё правильно сказал же он.
    Ответить
    Сармат Ростов
    1449774814
    Да теперь и у Зенита дела в чемпионате не очень. Может Дзюба нефартовый ?)))
    Ответить
    мыцык
    1449828162
    шлюха
    Ответить
    grand-igor
    1449836103
    да ты без ХАЛКА пустое место, несколько мячей забил и возомнил из себя новым МЕССИО, меньше считай не твое это !!!!
    Ответить
    Beim
    1449934087
    если дзюба станет чемпионом россии, то наш футбол можно будет уже совсем не смотреть
    Ответить
    апоголлл
    1449950872
    дзюба-ты ишак.ждет тебя лига любителей .
    Ответить
    ologreds
    1694996622
    numo451527
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+