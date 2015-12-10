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    • Уроки футбола в школах Ростовской области станут обязательными

    Уроки футбола в школах Ростовской области станут обязательными

    В школьную программу Ростовской области будут введены обязательные занятия футболом.

    С 1 сентября 2016-го года уроки футбола станут обязательными как для мальчиков, так и для девочек.

    «Мной принято решение – третьим уроком физкультуры в Ростовской области будет футбол. Мы внимательно смотрим на наши возможности. Оценим наличие тренеров, специалистов, которые будут этим заниматься, еще раз внимательно оценим состояние наших спортивных сооружений. Задача – подготовиться к тому, чтобы этот третий урок стал (уроком футбола) в наших школах на всей территории Ростовской области», – сказал губернатор региона Василий Голубев.

    Источник: ТАСС

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    10.12.2015 17:53
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    Комментарии (3)
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    Killofwrath
    1449761136
    давно пора.
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    Лыков
    1449763103
    На всём юге так надо
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    ologreds
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    numo451525
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