Уроки футбола в школах Ростовской области станут обязательными

В школьную программу Ростовской области будут введены обязательные занятия футболом.

С 1 сентября 2016-го года уроки футбола станут обязательными как для мальчиков, так и для девочек.

«Мной принято решение – третьим уроком физкультуры в Ростовской области будет футбол. Мы внимательно смотрим на наши возможности. Оценим наличие тренеров, специалистов, которые будут этим заниматься, еще раз внимательно оценим состояние наших спортивных сооружений. Задача – подготовиться к тому, чтобы этот третий урок стал (уроком футбола) в наших школах на всей территории Ростовской области», – сказал губернатор региона Василий Голубев.