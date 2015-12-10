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    Селюк: «Спартак» не уволит Аленичева»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Спартак» не уволит главного тренера Дмитрия Аленичева.

    «Если «Спартак» с утра до вечера будет менять тренеров, то ничего хорошего от этого не будет. В таком случае не имеет значения — серьезный тренер или нет. Был Унаи Эмери, потом его выгнали. А в «Севилье» он доказал, что является хорошим специалистом, выиграв дважды Лигу Европы.

    Если говорить по делу, то серьезных тренеров «Спартак» должен искать в России. Например Бердыев. Иностранные наставники хороши только тогда, когда в клубе играет много легионеров. В ином случае в команде просто не поймут друг друга. Главные тренеры должны напрямую доносить свои идеи до футболистов, а не через переводчиков, которые непонятно что переводят. Игроков, которые приходят в «Спартак», не надо учить отдавать пас. Их надо правильно мотивировать. Через переводчиков это не получается сделать.

    Вообще, Дмитрий Аленичев – абсолютно адекватный специалист. У него нормальное взаимоотношение с футболистами. Другое дело – в команде Леонида Федуна, как и в любом большом клубе, очень много интриг. Они мешают работать тренеру. Но Аленичев все равно справляется со своими обязанностями. Поэтому «Спартак» его оставит. Все, что сказал Трабукки, — полная глупость», – сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.12.2015 17:19
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