Отец Неймара: «Зачем моему сыну уходить в «Реал», когда он творит историю в «Барселоне»?

Отец бразильского нападающего "Барселоны" Неймара считает, что его сын не уйдет ни в какую другую команду.

"Мой сын отлично чувствует себя в этой команде, а его контракт истекает только в 2018-м году. "Барселона" предлагает нам продлить соглашение до 2021-го года, и мы это обязательно сделаем. Он творит историю в каталонском клубе", – сказал отец Неймара, который подозревается в уклоне от уплаты налогов, что может повлечь его уход из "Барсы".

Сообщается, что президент «Реала» лично заинтересован в трансфере.