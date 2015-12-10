Рейнгольд: «Моуринью в «Спартак»? Это несерьезно»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что лучшие тренеры мира не согласятся тренировать красно-белых.

«Вчера было собрание, на котором руководство «Спартака» выразило доверие Дмитрию Аленичеву, ему дадут поработать. Тем более что чемпионат еще не закончился.

Серьезный тренер — это тот, которому доверяет руководство клуба. В «Спартаке» есть совет директоров, есть хозяин клуба Леонид Федун. И если они этот вопрос не поднимают, то надо успокоиться и дать ребятам нормально поработать. Да, было много ошибок, члены тренерского штаба еще не до конца раскрылись как специалисты. А что вы хотели от Аленичева? Что он примет «Спартак» и команда сразу станет чемпионом? Там надо наводить порядок, делать полную реформу по составу.



Кто для меня серьезный тренер? Это тренеры высшей категории. Это Капелло, Моуринью, Анчелотти, Бенитес, Гвардиола. Никто из них тренировать «Спартак» не пойдет! За такие деньги они не работают. Там суммы контрактов в пять-шесть раз выше! Моуринью пойдет работать в «Спартак» за три миллиона евро? Это несерьезно», - сказал Рейнгольд.