В скором времени будет создана «Ночная футбольная лига»

В ближайшее время будет создана «Ночная футбольная лига» по аналогии с непрофессиональной «Ночной хоккейной лигой».

«Скорее всего, в ближайшее время будет создана «Ночная футбольная лига» по аналогии с «Ночной хоккейной лигой». Эта любительская лига охватит всю Россию. Уже получено добро от Сергея Лаврова.



Еще один шаг – и футбольная лига будет запущена. Планируется начать турнир в конце мая, провести гала-фестиваль в Сочи», – сказал председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев.