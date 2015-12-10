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    • Веденеев: «Чем серьезнее попадется соперник «Зениту» в плей-офф, тем лучше»

    Веденеев: «Чем серьезнее попадется соперник «Зениту» в плей-офф, тем лучше»

    Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев считает, что в плей-офф Лиги чемпионов россиянам следует ждать сильного соперника.

    «Есть несколько причин поражения «Зенита». Во-первых, в игре не приняли участия четыре основных игрока команды. К тому же большинство футболистов «Зенита» находятся не в оптимальном состоянии, в основном это касается лидеров: Данни, Николаса Ломбертса. И во-вторых, этот матч для петербуржцев ничего не значил. А победа «Гента» выводила бельгийский клуб в плей-офф Лиги чемпионов. Игры у команды не получилось. А у «Гента» получилось почти все. Выиграть все матчи группового этапа — стимул? Я так не считаю. Кроме того, что этот результат тешит самолюбие игроков.

    Чем серьезнее попадется соперник «Зениту» в плей-офф, тем лучше. В перспективе хотелось бы, чтобы на «Петровский» приехал Месси. Если в 1/8 финала попадется «ПСЖ», то снова увидим дуэль ДзюбаИбрагимович», — сказал Веденеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.12.2015 13:48
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    Пора Данни вместе с друганом Бошем возвращаться на родину. Денег в России нахапали предостаточно.
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