Трабукки: «Аленичев покинет пост главного тренера «Спартака»

Известный футбольный агент Марко Трабукки во время трансляции в социальной сети Periscope заявил, что Дмитрий Аленичев покинет пост главного тренера московского «Спартака» по окончании нынешнего сезона.

По информации специалиста, у руля «Спартака» окажется очень серьезный специалист, который должен будет бороться за чемпионство. Если же под руководством Аленичева столичный клуб завоюет право играть в Лиге Европы, задачей нового наставника станет успешное выступление в еврокубках. Однако стратегическая цель «Спартака» на ближайшие годы, по словам Трабукки, – участие в Лиге чемпионов.