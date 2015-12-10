Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Трабукки: «Аленичев покинет пост главного тренера «Спартака»

    Трабукки: «Аленичев покинет пост главного тренера «Спартака»

    Известный футбольный агент Марко Трабукки во время трансляции в социальной сети Periscope заявил, что Дмитрий Аленичев покинет пост главного тренера московского «Спартака» по окончании нынешнего сезона.

    По информации специалиста, у руля «Спартака» окажется очень серьезный специалист, который должен будет бороться за чемпионство. Если же под руководством Аленичева столичный клуб завоюет право играть в Лиге Европы, задачей нового наставника станет успешное выступление в еврокубках. Однако стратегическая цель «Спартака» на ближайшие годы, по словам Трабукки, – участие в Лиге чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2015 11:47
    Рекомендуем
    Комментарии (25)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    SerhioSS
    1449748411
    Я не болею за Спартак, но менять Аленичева на какого-то другого смысла не вижу, откровенная чехарда уже надоела, а Аленичев сделает нормальную команду, только дайте время.
    Ответить
    Asbjorn
    1449748591
    То доверям, то уйдет,бардак
    Ответить
    gennadiy
    1449751790
    Вчера только писали,что он останеться,а что сегодня?Полный бред..
    Ответить
    Biatlon1st
    1449753649
    Лол, если брать "очень серьезного тренера", то под него нужно делать очень серьезное усиление. И на это все нужны очень серьезные деньги. Федун вон с Дзюбой из-за ста рублей до сих пор судится, а тут он бешеные деньги на трансферы потратит, ага, конечно.
    Ответить
    Taps
    1449756232
    Спартак по барабану. Пусть хоть расформируют, слишком много вони от него в последние годы.
    Ответить
    shurik45
    1449761773
    Аленичев ставит правильную тактику на все матчи ,которые я смотрел,возможно класс футболистов не позволяет команде добиться нужного результата. Однако ,Аленичев на данный момент -самый титулованный российский футболист и как тренер он просто обязан состояться . Болею я не за Спартак .
    Ответить
    nemolod
    1449815859
    Очень серьезный тренер потребует очень серьезных денег и очень серьезных игроков!
    Ответить
    virus-nn
    1449922710
    "От бобра добра не ищут" Зачем??? За последние года 4 - это первый тренер который понимает Спартак и строит спартаковскую игру. Дать ему работать и все придет, да не сразу, но придет.
    Ответить
    lra16
    1449997119
    Свежо придание...По жизни не выше 6 места Хоть кто рулить будет
    Ответить
    ologreds
    1694996624
    numo451491
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+