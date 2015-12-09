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    • Дворкович: «РЖД ищет пути, чтобы сохранить достойный уровень финансирования «Локомотива»

    Дворкович: «РЖД ищет пути, чтобы сохранить достойный уровень финансирования «Локомотива»

    Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что РЖД продолжит финансировать московский «Локомотив».

    «Локомотив» исторически зависит от РЖД. У команды есть не только этот спонсор, но и другие, но роль РЖД в жизни «Локомотива» очень велика. При этом нужно соблюдать принципы финансового fair play. Компания ищет пути, чтобы выполнить эти условия и сохранить достойный уровень финансирования.

    Опять же, то, о чем говорил Виталий Мутко, ключевой спонсор должен оказывать достойное финансирование, но не должен контролировать все», – сообщил Дворкович.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2015 23:59
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    Комментарии (2)
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    Грыззь
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    С 1 января дорожает проезд в пригородных поехдах... Разогнать этот ФК Гудок надо!
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