Дворкович: «РЖД ищет пути, чтобы сохранить достойный уровень финансирования «Локомотива»

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что РЖД продолжит финансировать московский «Локомотив».

«Локомотив» исторически зависит от РЖД. У команды есть не только этот спонсор, но и другие, но роль РЖД в жизни «Локомотива» очень велика. При этом нужно соблюдать принципы финансового fair play. Компания ищет пути, чтобы выполнить эти условия и сохранить достойный уровень финансирования.

Опять же, то, о чем говорил Виталий Мутко, ключевой спонсор должен оказывать достойное финансирование, но не должен контролировать все», – сообщил Дворкович.