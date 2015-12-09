Мутко: «Подарок от Путина в виде самоучителя по английскому стал для меня сюрпризом»

Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о том, как проходило заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, а также признался, что подарок в виде самоучителя по английскому языку от президента РФ Владимира Путина стал для него сюрпризом.

– Заседание Совета по развитию физкультуры и спорта стартовало в начале десятого, закончили мы без пяти двенадцать.

– Знали, что президент подарит русско-английский разговорник?

– Нет, это был сюрприз. Я вам скажу, что в начальной школе с английским была проблема. Я же заканчивал восьмилетку. Так вот, у нас не было учителя иностранного языка. Потом одно время директор совмещал. Зато преподавателя английского, который был в училище, хорошо помню.

Но здесь главное даже не подарок, а внимание. Подарок в том, что на совете по спорту был рассмотрен вопрос о развитии футбола. Рабочая группа подготовила очень много предложений. Сейчас нужно будет все это изучить, обобщить.

– Есть идеи, что теперь подарить президенту?

– Я буду дарить свою качественную, хорошую работу. Стараться, чтобы отрасль не подводила ни страну, ни президента. Потому что есть проблемы, над которыми надо поработать. Самое главное — чтобы мы все качественно работали.