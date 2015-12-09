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    • Мутко: «Подарок от Путина в виде самоучителя по английскому стал для меня сюрпризом»

    Мутко: «Подарок от Путина в виде самоучителя по английскому стал для меня сюрпризом»

    Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о том, как проходило заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, а также признался, что подарок в виде самоучителя по английскому языку от президента РФ Владимира Путина стал для него сюрпризом.

    – Заседание Совета по развитию физкультуры и спорта стартовало в начале десятого, закончили мы без пяти двенадцать.

    – Знали, что президент подарит русско-английский разговорник?

    – Нет, это был сюрприз. Я вам скажу, что в начальной школе с английским была проблема. Я же заканчивал восьмилетку. Так вот, у нас не было учителя иностранного языка. Потом одно время директор совмещал. Зато преподавателя английского, который был в училище, хорошо помню.
    Но здесь главное даже не подарок, а внимание. Подарок в том, что на совете по спорту был рассмотрен вопрос о развитии футбола. Рабочая группа подготовила очень много предложений. Сейчас нужно будет все это изучить, обобщить.

    – Есть идеи, что теперь подарить президенту?

    – Я буду дарить свою качественную, хорошую работу. Стараться, чтобы отрасль не подводила ни страну, ни президента. Потому что есть проблемы, над которыми надо поработать. Самое главное — чтобы мы все качественно работали.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2015 20:11
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    Комментарии (4)
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    Loko_Roma
    1449683525
    Я всегда знал что Путин тролль
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    Fju-2
    1449685148
    Ну в ответ можно подарить диск с различными кавер версиями песни Шакиры "Ла-ла-ла"
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    swed_5
    1449689558
    Путин тоже решил его п*дъе*ать , типа не гоже министру спорта так английский язык знать
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    ologreds
    1694996626
    numo451443
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