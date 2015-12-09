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    Кононов: «Будем играть основным составом»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов уверен в победе в выездном матче группового этапа Лиги Европы с «Габалой».

    «Мы будем играть основным составом. У нас есть травмированные игроки, которые не прилетели в Азербайджан – Торбинский, Быстров и Ари. Володя и Дима получили травмы на тренировке. Ари получил травму в первом тайме игры с «Кубанью». Думали, что эти травмы не очень серьезны, но не смогли подготовить их к ответственному матчу.

    У нас есть шанс занять первое место в группе, что дает право быть сеяными в жеребьевке. Это серьезное преимущество для нас. К тому же нам хочется закончить год на мажорной ноте, показать хороший футбол.

    Эксперименты? Обычно эксперименты делают в тренировочных матчах. А эта игра важна для нас стратегически. Мы будем играть на результат, но постараемся показать и хороший футбол», – сказал Кононов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.12.2015 18:17
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