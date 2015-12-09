Алдонин: «Мяч в ворота ЦСКА затягивало как пылесосом»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин остался недоволен защитой «армейцев».

«Обидно, что остались даже без Лиги Европы. Для ЦСКА получилась сложная Лига чемпионов. Команда столкнулась с большими трудностями. Кроме того, последний месяц «армейцы» не могут победить ни в Европе, ни в нашем чемпионате. Большая группа игроков, которые являются лидерами, травмированы, поэтому такой и результат.



В предыдущие годы ЦСКА попадал в группу с явными фаворитами. Играли и с «Баварией», и с «Манчестер Сити». И «армейцы» в Манчестере выигрывали достойно. В нынешнем году команды в группе были равны, но результат остался такой же. Возможность выйти в плей-офф была, но ЦСКА преследует серия неудач.

Могли забить, но не забивали, а нам в ворота залетали практически все мячи. К голам с ПСВ привели даже не моменты, а полумоменты, так же, как и в игре с «Вольфсбургом». Казалось, что мяч не должен был оказаться у нас в сетке, но его как пылесосом затягивало туда», – сказал Алдонин.