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    Алдонин: «Мяч в ворота ЦСКА затягивало как пылесосом»

    Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин остался недоволен защитой «армейцев».

    «Обидно, что остались даже без Лиги Европы. Для ЦСКА получилась сложная Лига чемпионов. Команда столкнулась с большими трудностями. Кроме того, последний месяц «армейцы» не могут победить ни в Европе, ни в нашем чемпионате. Большая группа игроков, которые являются лидерами, травмированы, поэтому такой и результат.

    В предыдущие годы ЦСКА попадал в группу с явными фаворитами. Играли и с «Баварией», и с «Манчестер Сити». И «армейцы» в Манчестере выигрывали достойно. В нынешнем году команды в группе были равны, но результат остался такой же. Возможность выйти в плей-офф была, но ЦСКА преследует серия неудач.

    Могли забить, но не забивали, а нам в ворота залетали практически все мячи. К голам с ПСВ привели даже не моменты, а полумоменты, так же, как и в игре с «Вольфсбургом». Казалось, что мяч не должен был оказаться у нас в сетке, но его как пылесосом затягивало туда», – сказал Алдонин.

    Источник: Известия

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    09.12.2015 16:42
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    Комментарии (5)
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    Вомбат
    1449670825
    Нормальный такой полумомент, когда из-за ошибки с искусственным офсайдом трое вываливаются на вратаря. Многие ругают Акинфеева за то, что он сел. А я его понимаю - сядешь тут. Короче, неадекват этот Алдонин.
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    borsch123
    1449676424
    Акинфеев насосал.
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    grand-igor
    1449685006
    ЭТОТ МЯЧИСОС СТОИТ В ВОРОТАХ ЦСКА (АКИНФЕЕВ)
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    Zeff
    1449687693
    Почему же он вЧР не пылесосит.
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    ologreds
    1694996627
    numo451428
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