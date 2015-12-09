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    • Санкт-Петербург предложил несколько вариантов мест для фан-зоны к ЧМ-2018

    Санкт-Петербург предложил несколько вариантов мест для фан-зоны к ЧМ-2018

    Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга предложил ФИФА четыре места для организации фан-зоны на время Кубка конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018.

    «У нас рассматриваются такие адреса, как парк 300-летия, территории около СКК, территории Ленэкспо на Васильевском острове и Морской Фасад, это тоже на Васильевском острове. На сегодняшний день такие адреса предложены комиссии ФИФА, и мы ждем от них согласования и ответ», – сообщил председатель комитета Юрий Авдеев.

    «Самая привлекательная фан-зона была бы в парке 300-летия», – добавил чиновник.

    Источник: ТАСС

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    09.12.2015 16:26
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    Комментарии (3)
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    Inks
    1449669371
    Будет очень удобно, совсем рядом с Крестовским островом
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    С-Пб on-line
    1449672411
    Пустырь на Парке Победы - для хохло В!!!
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    ologreds
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