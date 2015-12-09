Санкт-Петербург предложил несколько вариантов мест для фан-зоны к ЧМ-2018

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга предложил ФИФА четыре места для организации фан-зоны на время Кубка конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018.

«У нас рассматриваются такие адреса, как парк 300-летия, территории около СКК, территории Ленэкспо на Васильевском острове и Морской Фасад, это тоже на Васильевском острове. На сегодняшний день такие адреса предложены комиссии ФИФА, и мы ждем от них согласования и ответ», – сообщил председатель комитета Юрий Авдеев.

«Самая привлекательная фан-зона была бы в парке 300-летия», – добавил чиновник.