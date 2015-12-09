За сожжение болельщиками флагов Турции «Спартак» оштрафовали на 100 тысяч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сказал, что на очередном заседании комитета было решено оштрафовать «Спартак» за эпизод с сожжением флагов Турции болельщиками во время матча 18-го тура Премьер-лиги с «Крыльями Советов».

«За сожжение флагов Турции на матче «Спартак» — «Крылья Советов» болельщиками красно-белых КДК назначил штраф в размере 100 тысяч рублей и предупредить клуб, что в случае повторения будут применены более строгие спортивные санкции. Мы наказали клуб за действия болельщиков по разжиганию ненависти.



В рапорте делегата было указано только сожжение файеров и дымовых шашек, никаких других нарушений не было указано. В некоторых СМИ появился видеоролик, который мы изучили и на его основании внесли этот вопрос в повестку дня комитета. Мы увидели пять турецких флагов, которые подожгли болельщики «Спартака». На заседании присутствовал представитель «Спартака».

Также за использование пиротехники болельщиками красно-белых назначен штраф 100 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.