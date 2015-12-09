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    • За сожжение болельщиками флагов Турции «Спартак» оштрафовали на 100 тысяч

    За сожжение болельщиками флагов Турции «Спартак» оштрафовали на 100 тысяч

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сказал, что на очередном заседании комитета было решено оштрафовать «Спартак» за эпизод с сожжением флагов Турции болельщиками во время матча 18-го тура Премьер-лиги с «Крыльями Советов».

    «За сожжение флагов Турции на матче «Спартак» — «Крылья Советов» болельщиками красно-белых КДК назначил штраф в размере 100 тысяч рублей и предупредить клуб, что в случае повторения будут применены более строгие спортивные санкции. Мы наказали клуб за действия болельщиков по разжиганию ненависти.

    В рапорте делегата было указано только сожжение файеров и дымовых шашек, никаких других нарушений не было указано. В некоторых СМИ появился видеоролик, который мы изучили и на его основании внесли этот вопрос в повестку дня комитета. Мы увидели пять турецких флагов, которые подожгли болельщики «Спартака». На заседании присутствовал представитель «Спартака».

    Также за использование пиротехники болельщиками красно-белых назначен штраф 100 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.12.2015 16:19
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    Комментарии (23)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    BAIv
    1449677663
    премию надо выписать от кдку "За патриотизм"
    Ответить
    Motiv
    1449678203
    Мясным надо вспомнить, что с ними делали фанаты фенера в турции и с каким ужасом они умоляли их остановиться.
    Ответить
    bset
    1449680572
    В рапорте ничего не было, играли не против турок. Зачем это рассматривать? Что за бред?
    Ответить
    bringing
    1449681729
    Во всём всегда виноваты флаги
    Ответить
    Fju-2
    1449682715
    Надеюсь сегодня болельщики Зенита в Бельгии ничего не учудят. Поменьше бы фанатизма и побольше разума..
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    Измайловский Кочегар
    1449685266
    Тут штука такая: срач с турками разжигают намеренно (не болельщики, конечно), старайтесь не вестись на эту разводку.
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    Добрый Бобер
    1449685897
    А что? Кто-то жаловался? Кто-то просил наказать?
    Ответить
    Рулон Обоев
    1449686519
    За сожжение болельщиков Турции «Спартак» оштрафовали на 100 тысяч
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    OOOVVV.
    1449686936
    "Так же за использование пиротехники болельщиками красно - белых назначен штраф 100 тысяч рублей" ИТОГО-100 руб. А причём тут флаги Турции? Непонятка однако.
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    ologreds
    1694996628
    numo451426
    Ответить
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