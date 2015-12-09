Путин: «Одними штрафами болельщика не воспитать»

Президент России Владимир Путин считает, что нужно активнее работать с околофутбольной средой.

«Еще одна тема, требующая решения, связана с посещением футбольных матчей публикой. Я сейчас не буду вдаваться в детали – вы знаете, сколько здесь, к сожалению, проблем: болельщики, особенно с детьми, просто порой опасаются ходить на стадион.

А ведь эти проблемы мы не раз обсуждали, встречались с представителями объединений болельщиков – на практике до сих пор немного что сделано. Подобная ситуация складывается по многим позициям, связанным с посещаемостью.

Еще раз обращаю внимание на необходимость полноценного комплекса мер, решающих проблемы безопасности. Арены, где происходит большинство противоправных ситуаций, следует оснастить эффективными системами видеофиксации. МВД, Минспорту и организаторам соревнований нужно определить порядок идентификации конкретных нарушителей.

И, наконец, надо активнее, содержательнее работать с так называемой околофутбольной средой: одними лишь штрафами и запретами цивилизованного болельщика не воспитать.

Прошу заинтересованные ведомства не откладывать решение данных вопросов – это важно в том числе и в связи с предстоящим чемпионатом мира. Чрезвычайно важно, как мы предстанем перед лицом тех, кто любит футбол на планете», — сказал Путин.