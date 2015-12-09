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    Путин: «Одними штрафами болельщика не воспитать»

    Президент России Владимир Путин считает, что нужно активнее работать с околофутбольной средой.

    «Еще одна тема, требующая решения, связана с посещением футбольных матчей публикой. Я сейчас не буду вдаваться в детали – вы знаете, сколько здесь, к сожалению, проблем: болельщики, особенно с детьми, просто порой опасаются ходить на стадион.

    А ведь эти проблемы мы не раз обсуждали, встречались с представителями объединений болельщиков – на практике до сих пор немного что сделано. Подобная ситуация складывается по многим позициям, связанным с посещаемостью.

    Еще раз обращаю внимание на необходимость полноценного комплекса мер, решающих проблемы безопасности. Арены, где происходит большинство противоправных ситуаций, следует оснастить эффективными системами видеофиксации. МВД, Минспорту и организаторам соревнований нужно определить порядок идентификации конкретных нарушителей.

    И, наконец, надо активнее, содержательнее работать с так называемой околофутбольной средой: одними лишь штрафами и запретами цивилизованного болельщика не воспитать.

    Прошу заинтересованные ведомства не откладывать решение данных вопросов – это важно в том числе и в связи с предстоящим чемпионатом мира. Чрезвычайно важно, как мы предстанем перед лицом тех, кто любит футбол на планете», — сказал Путин.

    Источник: Kremlin.ru

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    09.12.2015 13:14
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    Комментарии (3)
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    Asbjorn
    1449664784
    Так же как и чиновников
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    андрей андреев
    1449667549
    Мочить всех в сартире
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    ologreds
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