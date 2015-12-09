Кириченко: «Четвертое место в ЦСКА в Лиге чемпионов – не катастрофа»

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко считает, что «армейцев» не стоит сильно критиковать за выступления в Лиге чемпионов.

«Видно, что ЦСКА находится явно не в лучшей форме. На победу не наиграли обе команды. Думаю, если бы не было пенальти, скорее всего, матч бы завершился со счетом 0:0. А так голландцам пришлось включать все свои силы, и в итоге они достаточно быстро добились результата: за шесть минут забили два гола.



Группа по составу участников была достаточно ровной. «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов. Хотя сейчас эта команда достаточно серая. Любая команда из квартета могла как пройти дальше, так и занять четвертое место. К сожалению, для «армейцев» определяющей стала домашняя игра с «Вольфсбургом». Конечно, четвертое место в Лиге чемпионов – не катастрофа. Но что такое катастрофа в футболе?» — сказал Кириченко.