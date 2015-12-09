Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Кириченко: «Четвертое место в ЦСКА в Лиге чемпионов – не катастрофа»

    Кириченко: «Четвертое место в ЦСКА в Лиге чемпионов – не катастрофа»

    Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко считает, что «армейцев» не стоит сильно критиковать за выступления в Лиге чемпионов.

    «Видно, что ЦСКА находится явно не в лучшей форме. На победу не наиграли обе команды. Думаю, если бы не было пенальти, скорее всего, матч бы завершился со счетом 0:0. А так голландцам пришлось включать все свои силы, и в итоге они достаточно быстро добились результата: за шесть минут забили два гола.

    Группа по составу участников была достаточно ровной. «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов. Хотя сейчас эта команда достаточно серая. Любая команда из квартета могла как пройти дальше, так и занять четвертое место. К сожалению, для «армейцев» определяющей стала домашняя игра с «Вольфсбургом». Конечно, четвертое место в Лиге чемпионов – не катастрофа. Но что такое катастрофа в футболе?» — сказал Кириченко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2015 13:03
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    LDms
    1449666574
    Конечно не катастрофа. Это норма
    Ответить
    cska-62
    1449694206
    Катастрофа - это Слуцкий! Огромная катастрофа на двух ногах!
    Ответить
    grand-igor
    1449697770
    ЭТО ПРОВАЛ!!!!!
    Ответить
    Petrak86
    1449718094
    эх, если бы 4-е место именно в Лиге Чемпионов - это был бы грандиозный успех, а так... посчитал по очкам среди четвертых команд групп - ЦСКА делят 27-28-е места Лиги Чемпионов с Лионом - у них идентичные показатели)
    Ответить
    ologreds
    1694996629
    numo451406
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+