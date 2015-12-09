При подготовке к ЧМ-2018 предотвращено хищение более 3 миллиардов

Благодаря созданной в России системе борьбы с коррупционными преступлениями были выявлены и пресечены факты коррупции, в том числе при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«В августе возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на реконструкцию второй летной зоны аэропорта Домодедово в рамках Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу в размере 3,03 млрд рублей», – рассказал первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.