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    • При подготовке к ЧМ-2018 предотвращено хищение более 3 миллиардов

    При подготовке к ЧМ-2018 предотвращено хищение более 3 миллиардов

    Благодаря созданной в России системе борьбы с коррупционными преступлениями были выявлены и пресечены факты коррупции, в том числе при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.

    «В августе возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на реконструкцию второй летной зоны аэропорта Домодедово в рамках Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу в размере 3,03 млрд рублей», – рассказал первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

    Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.

    Источник: ТАСС

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    09.12.2015 10:40
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    Комментарии (5)
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    Asbjorn
    1449648302
    А сколько успели расхитить
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    Аскорбин
    1449660731
    Только ни кого не посадили почемуто.
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    Недовольный
    1449673998
    Тем кто предотвратил это хищение,разрешено поделить эти 3 миллиарда м/у собой)
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    мыцык
    1512165836
    Тем кто хотел расхитеть,об этом сказали?
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    ologreds
    1694996630
    numo451394
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