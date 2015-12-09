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    • Блан: «В группе мне больше всего понравился проигранный матч с «Реалом»

    Блан: «В группе мне больше всего понравился проигранный матч с «Реалом»

    Главный тренер «Пари Сен-Жермен« Лоран Блан отметил важность победы в домашнем матче с «Шахтером».

    «Сегодня мы провели два совершенно разных тайма. Иногда в футболе невозможно все объяснить. Этот матч для нас ничего не решал, но мы хотели победить, потому что всегда нацелены на победу независимо от турнира. Это попросту наша обязанность. Особенно дома, на глазах родных болельщиков, тем более в Лиге чемпионов.

    Парадоксально, но на групповом этапе мне больше всего понравился проигранный матч с «Реалом». Потому что тогда мы доказали, что можем сражаться с самыми лучшими и играть в свой футбол. Это наша задача, которую мы декларируем, но одно дело говорить, а другое – показывать на поле. Постараемся сделать то же самое в плей-офф.

    Жеребьевка – очень важный момент в Лиге чемпионов, особенно на стадии плей-офф. Думаю, все тренеры согласятся с тем, что остались только хорошие команды. Конечно, как и все клубы, занявшие вторые места, мы хотим избежать встречи с двумя главными фаворитами турнира, которые демонстрируют высочайший уровень. Но мы не единственные, кто этого хочет!» – заявил Блан.

    Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Шахтер» со счетом 2:0. «ПСЖ» закончил групповой этап на второй строчке турнирной таблицы с 13 очками. На строчку ниже расположился «Шахтер». На счету команды Луческу 3 очка.

    Источник: УЕФА

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    09.12.2015 08:09
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    Комментарии (4)
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    ЖОРРО
    1449646688
    Удачи Лорану и его команде!Главная снова с Барсой не встретится))
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    Schicko_008
    1449661809
    Ибра забил 416 гол за карьеру и обошел по этому показателю Роналдо (Луиза Назарио). Поздравления!)
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    dimkka
    1449663640
    жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --- http://sh.sg/maxim
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    ologreds
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    numo451382
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