Меркушкин: «Рабочая группа предлагает рассмотреть возможность продажи пива на стадионах»

Губернатор Самарской области и глава рабочей группы по подготовке к заседанию Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Николай Меркушкин рассказал о предложении прекратить действие запрета на рекламу пива на стадионах после ЧМ-2018.

«Этот напиток стал почти атрибутом футбола. Его традицией. И мы это вряд ли изменим. Как известно, по требованию ФИФА на время проведения чемпионата мира этот запрет уже временно отменили. Рабочая группа предлагает этот запрет после 2018 года обратно не вводить», – говорит Меркушин.

Также чиновник предложил рассмотреть возможность продажи пива на стадионах.

«Мы предлагаем рассмотреть и возможность продажи пива на стадионах, тем более что культура потребления пива за последние пять-семь лет у нас в стране выросла, а объемы потребления значительно снизились».