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    • Меркушкин: «Рабочая группа предлагает рассмотреть возможность продажи пива на стадионах»

    Меркушкин: «Рабочая группа предлагает рассмотреть возможность продажи пива на стадионах»

    Губернатор Самарской области и глава рабочей группы по подготовке к заседанию Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Николай Меркушкин рассказал о предложении прекратить действие запрета на рекламу пива на стадионах после ЧМ-2018.

    «Этот напиток стал почти атрибутом футбола. Его традицией. И мы это вряд ли изменим. Как известно, по требованию ФИФА на время проведения чемпионата мира этот запрет уже временно отменили. Рабочая группа предлагает этот запрет после 2018 года обратно не вводить», – говорит Меркушин.

    Также чиновник предложил рассмотреть возможность продажи пива на стадионах.

    «Мы предлагаем рассмотреть и возможность продажи пива на стадионах, тем более что культура потребления пива за последние пять-семь лет у нас в стране выросла, а объемы потребления значительно снизились».

    Источник: ТАСС

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    08.12.2015 23:37
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    Комментарии (5)
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    джон базелон
    1449614486
    Пока в России ходят на футбол не за игрой смотреть,а яйцами мериться,ни какого пива.У нас на стадионах и без него обезьян навалом,а если им ещё и пить давать,даже подумать страшно!
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    Garrincha58
    1449615351
    будут ходить одни алкаши а нормальные болелы и сейчас то не охотно а потом вообще перестанут ходить а им то что они не за посещаемость борются а за продажу этой пивной мочи доход то вырастит карманы пусть набивают это для них важней
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    Rustam aka OkS
    1449636151
    я вас не понимаю люди...в европейских стрвнах пиво на стадионе норма... как толтко заговорили про Россию сразу дибилы,обезьяны,макаки,не все же такие!
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    ologreds
    1694996631
    numo451361
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