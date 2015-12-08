Путин: «Есть предложение создать крупные общенациональные центры развития футбола»

Президент России Владимир Путин оценил состояние отечественного футбола.

«У нас любят, у нас ценят футбол. Играют в него от мала до велика. Не обделен он, конечно, вниманием государства, поддержкой частных инвесторов. Значит, проблема в самой системе управления футбольной сферы, в организации отбора и подготовки перспективных ребят, в методах и формах работы с наставниками и с игроками. Конечно, нам нужно к 2018 году достойно выступить. Подготовиться и выступить в 2018 году», – говорит Путин.

Также президент затронул тему финансирования клубов из бюджета.

«Спортивная борьба футбольных клубов порой походит на борьбу кошельков, к сожалению. Я уже как-то на встрече то ли в этом составе, то ли в похожем, говорил, что это даже не спорт, это борьба амбиций каких-то.

При этом многие клубы финансируются из региональных бюджетов, потребляя значимую часть средств, выделяемых на местах на физкультуру и спорт вообще. А во всем мире футбол зарабатывает, причем зарабатывает сам через продажу прав на трансляции, рекламу, реализацию атрибутики и прочее.

Я прошу Минспорт дать конкретные предложения по формированию понятной и адекватной системы финансовой деятельности профессиональных футбольных клубов.

Очевидно, что нас нужна четкая адекватная программа действий. И в этой связи предлагаю подготовить Общенациональную стратегию развития до 2030 года».

Кроме того, Путин рассказал о предложении создать центры развития футбола.

"Следует уделять особое внимание совершенствованию системы молодежных и детских любительских турниров, таких, к примеру, как «Кожаный мяч», стимулировать и поддерживать у ребят интерес к футболу как к одному из видов полезного активного отдыха и досуга и создавать необходимую инфраструктуру.

Одно из предложений рабочей группы – создать крупные общенациональные центры развития футбола. Они должны включать в себя футбольные академии, где готовится ближайший резерв, обеспечить деятельность детско-юношеских спортивных школ, которые специализируются на футболе».